Украинский политолог рассказал о гибели сразу 108 ВСУшников, поехавших отмечать католическое Рождество

Украинский политолог Виталий Бала в понедельник, 25 октября, сообщил о гибели сразу более сотни украинских военных, поехавших в недельный отпуск из-под Авдеевки на Рождество, – передает украинское издание Страна. ua.

Как пишет издание, Бала на своей странице в соцестях написал: «В находящейся под Авдеевкой бригаде разрешили 108 военнослужащим уехать домой на рождественские праздники. Они тянули жребий, кто сможет уехать и те, кто не вытащил, были очень расстроены и даже некоторые просили с ними поменяться. Но никто не согласился, потому что все хотели увидеть своих родных, ведь уже около года «на нуле» ( на передовой,– прим.ред.)».

«Все, кто вытащил жребий, сели в автобусы и уехали, но не доехали. Были бы машины, возможно, такого горя и не случилось, но на машины нет денег. …Ни одного официального сообщения о гибели 108 военнослужащих не было. Я не писал, думал, что все-таки будет какое-нибудь сообщение, траур, не было… Я уже не знаю, что должно произойти, чтобы действующая власть уже перестала скрывать наши потери и начала чествовать погибших. Так уже не может дальше продолжаться», – подчеркнул украинский политолог.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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