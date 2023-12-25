Верховная рада получила проект закона о мобилизации

Постоянный представитель кабинета Министров Украины Тарас Мельничук в понедельник, 25 декабря, заявил, что правительство направило в Верховную раду законопроект, регулирующий вопросы мобилизации и прохождения военной службы, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Мельничук написал: «Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы»

Как отмечают украинские СМИ, текст закона пока не опубликован, а в соцсетях шутят о «рождественском подарке» от украинских властей.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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