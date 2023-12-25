Кулеба уверен, что Европа все равно отдаст Украине 50 млрд евро

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 25 декабря, заявил, что Киев в получит от Евросоюза 50 млрд евро в любом случае, а перенос саммита на следующий год произошел не из-за вето Венгрии, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Кулеба сказал: «Если говорить, открывая закулисье европейской политики, то оформление решения о 50 млрд было перенесено на начало следующего года не из-за вето Венгрии, а из-за того, что остальные 26 европейских стран дают время Венгрии, чтобы все-таки договориться о присоединении. Они не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения «минус один».

«Уверен, что решение о предоставлении Украине этих 50 млрд евро будет принято. Вопрос один: либо это сделают все 27 государств ЕС вместе, включая Венгрию, которой дали месяц на проведение дополнительных переговоров, либо эти деньги выделят 26 стран ЕС без Венгрии. Вопрос здесь только во внутреннем единстве ЕС, удастся ли его сохранить. Если нет, то деньги для Украины все равно будут выделены», – заявил глава украинской внешней политики.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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