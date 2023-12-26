Армия России сорвала пять попыток ротации ВСУ у двух поселков в ДНР

На Южно-Донецком направлении специальной военной операции российские военные сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию боевиков и нанесли удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации двух бригад противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Офицер уточнил, что три попытки ротации ВСУ были сорваны в районе Новомихайловки и две – в районе Старомайорского.

«Авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и скопление живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Урожайного, Пречистовки, Антоновки, Константиновки и Новомихайловки», – добавил Гордеев (цитата по ТАСС).

Кроме того, российские бойцы уничтожили минометные расчеты противника у Новодонецкого и Новодаровки, а также кочующий минометный расчет на пикапе, который находился севернее Никольского.

Потери ВСУ, по словам Гордеева, составили до 55 боевиков, три пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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