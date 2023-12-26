Привозят под конвоем: командование ВСУ силой возвращает солдат на позиции

На Донецком направлении командование ВСУ силой возвращает солдат на позиции, чтобы стабилизировать ситуацию северо-восточнее населенного пункта Часов Яр. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«Под конвоем на позиции в районе Богдановки привезли около взвода военнослужащих, которые ранее были вынуждены оставить позиции под давлением наших войск», – написал он в своем телеграм-канале.

При этом оружие и боеприпасы боевикам были выданы непосредственно на линии боевого соприкосновения. Кроме того, для предотвращения повторного бегства в соседней Калиновке и ее окрестностях разместились заградотряды, которые при помощи беспилотников следят за потенциальными беглецами, добавил Марочко.

Эксперт также сообщил, что на Краснолиманском направлении ВСУ безуспешно пытаются усилить оборону северо-западнее населенных пунктов Макеевка и Невское в ЛНР, перебрасывая на позиции сводные отряды.

«На данный момент украинскому командованию на этом участке существенного повышения обороноспособности достичь не удалось из-за регулярных ударов ВС РФ по сосредоточению живой силы и местам скопления техники украинских войск», – отметил Марочко.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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