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Вторник, 26 декабря 2023, 23:37 мск

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Фракция Тимошенко отказалась поддержать закон о мобилизации на Украине

Фото: Официальный портал Верховной рады

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко во вторник, 26 декабря заявила, что ее партийное объединение отказывается голосовать за правительственный законопроект о мобилизации, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном на своей странице в одной из соцсетей, Тимошенко говорит: «В таком варианте закон не решает проблемы – он неэффективен, неконституционен. В таком виде наша команда за него голосовать не будет. …Во время войны мобилизация обязательна, но подобные законы не решают проблему, а отдаляют нас от победы».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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