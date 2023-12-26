Зеленский назвал блок НАТО «фундаментом безопасности для Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении заявил, что НАТО является фундаментом безопасности для Украины и всей Европы, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Стратегия Украины в отношениях с альянсом абсолютно понятна – это фундамент безопасности и для Украины. Для всей Европы вместе с Украиной. Под такую стратегию формируем и соответствующую тактику действий».

«Внешняя политика, коммуникация, институциональные шаги в нашем государстве. Все должно быть максимально содержательным», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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