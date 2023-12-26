СМИ: Украинский закон о мобилизации создаст проблемы для финансовой устойчивости банковской системы

Украинские банкиры продолжают обсуждать норму законопроекта о мобилизации, которая позволит блокировать счета тем, кто нарушает порядок воинского учета и заявляют, что это может вылиться в проблемы для финансовой устойчивости банковской системы, вплоть до закрытия банков, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своей публикации издание пишет, что у украинских банкиров резко негативные ожидания от закона о мобилизации украинцев.

Комментируя норму нового законопроекта о мобилизации, которая позволит блокировать счета за нарушение порядка воинского учета, председатель правления одного из банков Украины на условиях анонимности в интервью «Стране» сказал: «Ограничение права на использование собственных средств и ограничения права на банковские услуги – это не только блокировка банковских счетов, арест карточек или запрет на денежные переводы. Это еще и кредитные услуги. …Мы получим тотальные кредитные невозвраты и новый рост проблемного портфеля, причем, существенный, если ограничения на банковские услуги станут массовыми. Нацбанк недавно заявил, что доля взрослого закредитованного населения в Украине составляет 25% – это немало, миллионы людей. Причем, речь не всегда будет идти о простых физлицах, такие же проблемы могут вылезать с ФОПами и владельцами компаний – где кредитные долги еще больше».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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