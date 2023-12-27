Система ПВО сбила вертолет Ми-8 и 17 беспилотников ВСУ за сутки

Средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Водяного и 17 беспилотников в небе над Донецкой и Луганской народными республикам, Херсонской и Запорожской областями.

Также за сутки перехвачено семь снарядов РСЗО HIMARS, противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM, сообщили в Минобороны РФ.

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила шесть атак около Синьковки Харьковской области и ликвидировала до 45 украинских боевиков.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» успешно отбила две атаки противника в районе Червоной Дибровы и разбила скопление боевиков под Серебрянским лесничеством. ВСУ лишились до 190 человек, танка, двух боевых машин пехоты.

На Донецком направлении «Южная» группировка отразили две атаки штурмовых групп ВСУ около Новгородского, ударила по скоплениям боевиков в районе Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки. Потери противника за сутки составили до 280 военных, два бронетранспортера.

На Южно-Донецком направлении группировка ВС РФ «Восток» ликвидировала до 90 украинских боевиков под Новомихайловкой.

На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 человек, две боевые бронемашины около Работино и Вербового. На Херсонском направлении российские бойцы ликвидировали до 20 украинских военных.

За сутки авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия разбили командно-наблюдательные пункты ВСУ, склад топлива, живую силу и военную технику противника в 127 районах. Киевский режим лишился шести самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», трех самоходок «Акация», трех гаубиц «Мста-Б», четырех Д-30 и орудия Д-20.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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