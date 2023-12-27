Киевский режим заочно «приговорил» главу ДНР к 15 годам тюрьмы

«Донецкая областная прокуратура» киевсого режима в среду, 27 декабря, заявила, что украинский суд заочно приговорил главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «защиту ДНР от киевской власти», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении «Донецкой прокураты», в частности, говорится, что из-за «защиты ДНР от «киевского режима», организации референдума об аннексии Донецкой области, подписания с Путиным договора о вхождении ДНР в состав РФ «Денис Пушилин заочно приговорен к максимальному наказанию – 15 лет заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 15 лет с конфискацией имущества. …Пушилин признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в коллаборационной деятельности».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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