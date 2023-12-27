СМИ: Без западных денег Украина не сможет платить пенсионерам и учителям

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что ее страна задержит выплаты пенсии и зарплаты бюджетникам без денег Запада, «но Украина будет уделять приоритетное внимание обороне», – сообщает в среду, 27 декабря Financial Times.

В публикации издания говорится, что Свириденко сказала следующее: «Без дополнительной финансовой помощи Запада Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий 10 млн. человек и зарплат 1,4 млн. учителей и 500 тыс. госслужащих».

«Поддержка партнёров крайне важна. Она нужна нам срочно. Существует огромный риск недофинансирования определённых социальных секторов. Но, Украина будет уделять приоритетное внимание обороне и обслуживанию государственного долга», – добавила министр экономики Украины.

Издание напоминает, что «в декабре Украина уже получила $5 млрд на гуманитарные нужды от международных институций, однако в минэкономики Украины заявили, что этого мало. Чтобы полностью закрыть потребности социального сектора Украины на 2024 год, потребуется помощь в размере $37 млрд».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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