Украинский главком стал дипломированным философом

Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный защитил диссертацию, составляющую государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка, и стал «доктором философии»,– сообщают в среду, 27 декабря, украинские СМИ.

Со ссылкой на данные с сайта информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Украины издание Liga.net пишет, что «работа писалась в Национальном университете «Одесская юридическая академия» по образовательной программе «Право». Защитив диссертацию, Залужный получил ученую степень доктора философии».

Несмотря на засекреченность работы Залужного, известны ее ключевые слова, из чего украинские СМИ делают вывод, что диссертация украинского главкома «связана с дисциплиной, в частности, военной и служебной, а также дисциплинарными проступками, взысканиями, морально-психологическим обеспечением, боевым иммунитетом, военной юстицией и Дисциплинарным уставом ВСУ».

«За год Залужный сделал шесть публикаций по теме диссертации в украинских изданиях», – сообщает Liga.net.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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