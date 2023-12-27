Киев обиделся на ООН за критику закона о запрете канонической Украинской Православной Церкви

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в среду, 27 декабря, заявил, что считает незаслуженной критику Украины со стороны верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу закона о запрете канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Лубинец сказал: «Господин верховный комиссар считается в мире одним из наиболее авторитетных правозащитников, поэтому он и занимает такую должность. По этому примеру я не считаю, что мы заслужили на какую-либо критику. Потому что даже те дефиниции, которые использовал господин Тюрк, что будто бы этим законопроектом мы запретили одну из конфессий на Украине... Но это же не правда!».

«Законопроект №8371 направлен на то, чтобы предоставить возможность Государственной службе по этнополитике и свободе совести обратиться с подобным исковым заявлением и исключительно украинский суд может это решить, но законопроект этого не решает. По моему мнению, по состоянию «на сейчас» на Украине не происходит ни единого нарушения прав верующих», – подчеркнул уполномоченный Верховной рады по правам человека.

Напомним, что ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что принятый на Украине законопроект о запрете «религиозных организаций, связанных с Русской Православной Церковью (РПЦ)», не соответствует международному законодательству о защите прав человека.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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