Украина арестовала более 27 миллиардов рублей российских «олигархов»

Государственного бюро расследований (ГБР) Украины в четверг, 28 декабря, заявило, что Российские активы на более чем 11 миллиардов гривен (27 605 405 000 рублей по курсу) переданы в Агентство по розыску и менеджменту активами (АРМА), – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте ГБР Украины, говорится: «Сумма активов, стоимость которых в настоящее время определена, составляет 11,5 млрд грн.. В то же время на сегодняшний день подсчитана лишь незначительная часть конфискованного имущества и общая сумма может достигать сотни миллиардов. …В течение 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил иски заявления Министерства юстиции Украины о применении санкций против граждан РФ – олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, в частности, Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски, Евгения Гинера, Александра Пономаренко, Александра Скоробогатько».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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