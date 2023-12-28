Потери Украины в конфликте с Россией составляют по одному человеку каждые пять минут

Депутат Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая в четверг, 28 декабря, заявила, что каждые пять минут Украина на фронте теряет по одному человеку, – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсетях украинский депутат написала: «Каждые пять минут у нас ранен или убит украинский гражданин, а в Генштабе ВСУ ничего не меняется. Святилище неприкосновенно. Я вышла открыто и не устану».

«Исходя из этих данных, суточные потери страны погибшими и ранеными составляют 288 человек (или 105 тысяч 120 человек в год)», – прокомментировал украинский Telegram-канал «Политика Страны» заявление Безуглой.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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