СМИ: Киев жалуется, что не доживет до марта, если не помогут «доноры»

Председатель правительства Украины Денис Шмыгаль в четверг, 28 декабря, официально обратился к иностранным спонсорам Украины за помощью из-за исключительно высокой неопределенности с бюджетом уже к марту 2024 года, – сообщает агентство Bloomberg.

В письме Координационной платформе доноров Украины Шмыгаль пишет: «Для поддержки макроэкономической стабильности очень важно, чтобы мы получили достаточное, оперативное и предполагаемое внешнее финансирование начиная с января 2024 года. …Вряд ли возможно вести какую-нибудь дискуссию о проектах восстановления и реконструкции, когда Украина борется за выживание. Доноры должны провести встречу в январе перед запланированной встречей. Мы не можем ждать до марта, чтобы финансировать наши социальные нужды».

«Это письмо Шмыгаля подтверждает сложную экономическую ситуцию на Украине, поскольку задерживается финансовая помощь на сумму свыше $110 млрд из-за политической борьбы в США и Европейском Союзе», – говорится в заметке Bloomberg.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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