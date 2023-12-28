Украинские пограничники за год задержали 11 тысяч мужчин, пытавшихся избежать мобилизации

Официальный представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в четверг, 28 декабря, заявил, что за 2023 год было задержано около 11 тысяч мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно пересечь границу, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Демченко сказал: «Восемь тысяч пытались бежать «по лесу», еще три тысячи – по поддельным документам. В общей сложности в этом году за одиннадцать месяцев было задержано 7 тысяч 700 нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу на зеленом участке границы, то есть за пределами пунктов пропуска. …В прошлом году пограничники ежедневно задерживали от 80 до 100 нарушителей, а на текущий момент таких попыток стало гораздо меньше».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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