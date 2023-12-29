Во Львове горит объект критической инфраструктуры после атаки дронов РФ

Пожар начался на объекте критической инфраструктуры после взрывов во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Имеем возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове», – написал он в своем телеграм-канале, не уточнив деталей.

Градоначальник сообщил, что Львов, по предварительным данным, атаковали более 10 российских беспилотников.

Ранее Садовой заявил о двух прилетах во Львове. Украинские СМИ сообщали, что в городе рано утром в пятницу были слышны взрывы.

Добавим, что утром в пятницу серия взрывов прогремела в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram, что в Харькове раздались не менее шести взрывов. Позже он уточнил, что зафиксировано не менее 8 прилетов в городе – по предварительным данным, в Киевском и Холодногорском районах. Мэр добавил, что есть проблемы с подачей электричества для транспорта. По его словам, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Также сообщается, что взрывы прогремели в Черкассах. Информации о повреждениях пока не поступало.

Львов, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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