В течение недели ВС РФ отразили 79 атак ВСУ на пяти направлениях в зоне СВО. При этом российской армии удалось улучшить свои позиции по переднему краю на отдельных участках. Киевский режим потерял 4,3 тысячи боевиков и наемников и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны России.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, где был освобожден населенный пункт Марьинка. В общей сложности ВС РФ отбили здесь 34 атаки. За неделю на этом направлении ВСУ лишились 1675-ти военнослужащих, семи танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, боевой машины РСЗО RM-70 «Vampire», а также 49 орудий полевой артиллерии.

На Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные отбили 40 атак. Здесь подразделения «Западной» и группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Общие потери противника на обоих направлениях за неделю составили свыше 1470-ти военнослужащих, семь танков, 13 броневиков, 30 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки противника. «Потери ВСУ составили свыше 675-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Запорожском направлении российская армия вела активную оборону, в ходе которой отразила две атаки в районе населенного пункта Вербовое. ВСУ потеряли 475-ти боевиков и наемников, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 12 артиллеристских орудий.

«На Херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра, – отметили в МО. – В результате действий российских войск общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии».

Кроме того, в течение недели сдались в плен 43 украинских военнослужащих, из них 22 на Купянском направлении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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