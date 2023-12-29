Советник Залужного мотивировала украинцев к мобилизации словами: «Все равно мы все умрем»

Внештатный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк мотивировала людей идти в армию словами «все равно мы все умрем», – сообщает в пятницу, 29 декабря, украинское издание Страна.ua.

В заметке издания говорится, что Мартынюк, обсуждая тему мобилизации на Украине в интервью украинскому политологу Владимиру Петрову, сказала: «Сейчас я вижу, когда кому-то выдают повестку, уже сразу истерика, они чуть ли не прощаются с жизнью своих сыночков. Это неправильно. Не нужна эта истерия. Нужно верить, что ваш сын – действительно герой. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно – это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет или машина переедет. Бывают разные ситуации».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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