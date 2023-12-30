ВС РФ уничтожили 15 запущенных снарядов и украинскую установку РСЗО

Средства ПВО за сутки перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», три противорадиолокационные ракеты HARM. Российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО «Ольха» противника в районе Липцов Харьковской области.

Система ПВО также сбила 35 украинских беспилотников над Донецкой Народной Республикой и Херсонской областью. Авиация, ракетчики, артиллерия и беспилотники за сутки разбили скопления украинских боевиков и техники в 118 районах, места хранения ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и около Чернобаевки Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки российские войска успешно отбили девять атак противника, ликвидировав девять единиц бронетехники, до 660 боевиков. Так, на Купянском направлении ВСУ шесть раз отправляли вперед штурмовые группы около Синьковки Харьковской области и Новоселовского, но были отброшены. Там и под Берестовым и Песчаным Харьковской области ВСУ лишились до 50 человек, двух боевых машин пехоты.

На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили атаку нацгвардии Украины около Григоровки, разбили противника в районе Серебрянского лесничества, уничтожив до 100 военных, три боевые бронемашины.

На Донецком направлении противник дважды пытался атаковать около Шумов и Марьинки, но безуспешно, и понес потери под Раздоловкой, Переездным, Андреевкой, Курдюмовкой, Клещеевкой и Богдановкой. ВСУ за сутки лишились до 350 человек убитыми и ранеными, двух бронетранспортеров.

На Южно-Донецком направлении российские силы ликвидировали до 115 украинских боевиков, две БМП, станцию РЭБ в районе Угледара, Новомихайловки и Водяного.

На Запорожском направлении противник лишился до 20 военных около Работино. На Херсонском направлении – до 25 военных.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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