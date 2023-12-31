Армия России уничтожила технику ВСУ на аэродромах под Днепром и Одессой

Авиация с применением беспилотников, ракетчики и артиллерия за сутки уничтожили авиационную технику ВСУ в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области. Ликвидированы до 670 боевиков на всех направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Также ВС РФ разбили три пусковые установки РСЗО: две HIMARS и одну «Ольха», радиолокатор ЗРК С-300, склады горючего и боеприпасов под Запорожьем и Белой Церковью, скопления боевиков и техники в 133 районах.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировка отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ и уничтожила до 120 военных, танк Leopard-2, две БМП. На северо-востоке Харькова ликвидирован склад ГСМ.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» успешно отбила атаку противника и ликвидировала до 50 боевиков, две боевые бронемашины.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки ВС РФ трижды отбрасывали штурмовые группы ВСУ и ликвидировали до 300 военных, две ББМ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» помешала штурмовым группам противника провести атаку под Приютным Запорожской области. Потери противника составили до 100 военных.

На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 75 человек, две ББМ. На Херсонском направлении суточные потери ВСУ составили до 25 человек.

Средства ПВО за сутки перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube