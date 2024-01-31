СМИ: Украинский министр обороны жалуется в ЕС на нехватку снарядов

Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо своим коллегам из Европейского Союза, в котором он жалуется на то, что Киев сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов, при этом Россия ежедневно разворачивает на фронте втрое больше огневых средств, – сообщает в среду, 31 января, агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, Умеров в письме ЕС отмечает, что «Украина не в состоянии выпускать более 2000 снарядов в день на линии фронта, простирающейся на 1500 км, а это менее трети боеприпасов, которые использует Россия. Дефицит оружия у Украины растет с каждым днем, ​​и я призываю союзников Украины в ЕС сделать больше, чтобы выполнить свое обещание поставить миллион артиллерийских снарядов».

«Украине нужно, по крайней мере, соответствовать огневой мощи, которую развернул ее враг. Сторона, которая имеет больше боеприпасов для ведения боя, обычно побеждает», – пишет Умеров в письме в Евросоюз.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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