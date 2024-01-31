Вслед за Умеровым на нехватку боеприпасов пожаловался Буданов

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил , что Украина нуждается «в резком увеличении» количества орудий и боеприпасов, – сообщает в среду, 31 января, телеканал CNN.

В интервью телеканалу Буданов сказал: «Артиллерийские системы, гаубицы – это первое в списке потребностей Украины. Мы нуждаемся в резком увеличении количества дальнобойных орудий, независимо от их возраста и типа, поскольку годы боевых действий отразились на этом типе украинских вооружений. Важно и количество боеприпасов, поскольку снаряды являются одним из наиболее решающих факторов в этой войне. Не столько качество, сколько количество. Нам очень нужна эта помощь».

«Украина удерживает свои позиции в воздухе над линией фронта. Однако поскольку Россия постоянно учится на своем боевом опыте, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях боевых действий. Но, именно в беспилотных системах мы более-менее равны», – добавил главный украинский разведчик.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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