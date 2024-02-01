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Четверг, 1 февраля 2024, 20:30 мск

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Шмыгаль заявил о плане выпустить миллион украинских дронов в 2024 году

Шмыгаль. Фото: кабмин Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в четверг, 1 февраля, заявил, что выпустить в 2024 году 1 миллион дронов для фронта – задача «очень реалистичная», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «В нашем фокусе – дроны и другие военные инновации. Ключевая задача – активизировать производство беспилотников, боеприпасов, другого современного оружия и насытить им Силы обороны. Президентом Владимиром Зеленским поставлена четкая цель – выпустить в этом году миллион дронов для фронта. Учитывая ту базу и потенциал, который есть сегодня, – это очень реалистичная задача. Сейчас на Украине выпускают дроны около 200 компаний, а в позапрошлом году их было всего семь».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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