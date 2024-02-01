В украинских селах из-за мобилизации начали массово резать скот

Руководитель Экономического дискуссионного клуба Украины Олег Пендзин в четверг, 1 января, заявил, что массовая мобилизация на Украине напрямую сказывается на сельском хозяйстве – в селах начали избавляться от домашнего скота, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В комментарии изданию Пендзин сказал: «Во многих селах мужчин трудоспособного возраста осталось очень мало, все на войне. Из-за этого домохозяйства избавляются от домашнего скота. А так как доля частных хозяйств на украинском рынке молока и мяса традиционно всегда была высокой, уменьшение поголовья уже сказывается и на предложении, и на ценах. … Уже подорожала молочная продукция. По данным Госстата, в декабре прошлого года цена молока в рознице повысилось на 2,3%, сыра и творога – на 1,5%, а сливочного масла – на 2,7%. Ценники только разгоняются – и молоко, и мясо будут дорожать».

Со своей стороны руководитель агрофирмы из Киевской области «Колос» Леонид Центило в подтверждение слов Пендзина говорит: «С осени на Украине резко пошли вверх ценники на молоко – они повышались едва ли не каждую неделю. За четыре месяца молоко подорожало на треть и достигло около 16 гривен за литр – а это уже практически европейская цена. Главная причина – новый виток сокращения поголовья коров. Причем, в основном, за счет частного сектора: люди попросту вырезают скот, так как за ним стало сложно ухаживать».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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