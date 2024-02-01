Киевский режим разрешил производить боеприпасы частникам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в четверг, 1 февраля, заявил, что для усиления украинского оборонно-промышленного комплекса кабинет министров утвердил постановления, позволяющие производить частным компаниям все типы боеприпасов, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «Новые предприятия смогут быстро включиться в работу. Таким образом, в кратчайшие сроки мы усилим нашу армию. Благодаря введенному летом 2023 года экспериментальному проекту по производству боеприпасов для дронов за полгода уже было зарегистрировано более десяти производителей, допущено к эксплуатации более 20 образцов боеприпасов, еще 30 проходят испытания».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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