Кулеба: Деньги от США будут!

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг,1 февраля, заявил, что выделение дополнительных средств помощи Конгресс США одобрит, а те, кто высказывается о прекращении поддержки со стороны Запада – «информационные диверсанты», – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, «есть ли надежда», что Украина все же получит помощь от США, в эфире телемарафона глава украинской дипломатии сказал: «Надежда есть всегда. Я хочу еще раз всем сказать: кто бы ни пытался погрузить украинское общество в атмосферу сомнений и уныния в том, что поддержка прекращается, и мы останемся один на один с агрессором, – эти люди являются информационными диверсантами».

«Сегодня ЕС принял решение выделить 50 млрд. евро для Украины, что является показателем того, что поддержка продолжается. Есть еще другие страны, которые принимают свои решения о продолжении финансирования. В первую очередь, это страны «семерки». Поддержка есть. Пожалуйста, не слушайте никого, кто пытается сеять уныние. Уверен, что вопрос с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Украине будет решен. Надо просто иметь терпение и каждый день работать на результаты», – подчеркнул Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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