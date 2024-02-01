Зеленский назвал решение Евросовета выделить Киеву 50 млрд. евро «сигналом через Атлантику»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 1 февраля, заявил, что решение Евросовета о поддержке Украины является сигналом «через Атлантику», то есть для США, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Сегодня Европа продемонстрировала именно такое единство, которое нужно. 27 стран вместе. Это четкий сигнал Москве, что Европа устоит. И что Европу не сломить какими-либо деструктивными волнами, которые всегда придумывают в Кремле. В то же время, – это четкий сигнал через Атлантику. Сигнал о том, что Европа берет на себя обязательства. Безопасные, сильные. Ждем решений Америки».

«Я благодарен каждой из 27 стран Евросоюза и руководителям европейских институций. Сейчас важно, чтобы распределение этих средств произошло по аналогии с предыдущим форматом поддержки. Мы нуждаемся в большей сумме – два транша по 18 миллиардов евро в год, а стойкость государства будет», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube