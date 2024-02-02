ВС РФ шесть раз срывали попытки ВСУ подвезти подкрепление к Новомихайловке

Группировка российских войск «Восток» шесть раз за сутки срывала попытки украинских военных доставить подкрепление к своим позициям на Южно-Донецком направлении. В результате атаки противника провалились.

«Пресечены шесть попыток ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации боевиков в районах Новомихайловки и Старомайорского. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили две атаки в районе Новомихайловки, противник понес потери и отказался от дальнейших действий», – рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Авиация, артиллерия и тяжелых огнеметные системы разбили опорные пункты и места скопления украинских боевиков около Старомайорского, Приютного и Урожайного. Противник лишился до 80 военных, танка, двух БТР, боевой машины РСЗО «Град», трех гаубиц FH-70, одной М777 и гаубицы Д-30.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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