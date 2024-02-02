СМИ: Зеленский созвал Ставку по теме увольнения Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 2 февраля, созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное увольнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, – сообщают украинские СМИ.

Главный редактор украинского издания «Цензор.нет»* Юрий Бутусов* на своей странице в одной из соцсетей написал: «В ближайшее время состоится заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Будут обсуждать назначение нового военного руководства. Среди кандидатов на замену Залужному фигурируют глава ГУР Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Текст указа президента об увольнении Залужного был подготовлен еще 29 января. Сейчас Зеленский убеждает всех поддержать его решение, чтобы это была общая позиция Ставки».

«На Банковой активно идут обсуждения касательно продвижения на высшие должности двух десятков командиров ВСУ и Нацгвардии. Проводятся широкие консультации по поводу того, какие именно командиры имеют сильную репутацию в армии и обществе и на какие должности их можно назначать», – пишет украинский журналист.

Отметим, что ранее сегодня Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире «Украинского радио» сказал: «Документа об отставке главнокомандующего ВСУ на сегодняшний день нет. Когда такой документ появится, тогда можно о чем-то говорить. До тех пор пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны – это очень дестабилизирует ситуацию непосредственно в армии и это не на пользу».

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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