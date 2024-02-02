В Верховной раде назвали цену мобилизации дополнительно 500 тысяч украинцев

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа на брифинге в пятницу, 2 февраля, заявила, что дополнительная мобилизация 400-500 тысяч человек будет стоить украинскому бюджету около 720 миллиардов гривен (19 146 528 000 долларов по курсу), что составляет 22,5% всех бюджетных расходов, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Пидласа сказала: «Только на обучение, выплаты и одежду мобилизованным нужно 322 миллиардов гривен, а еще 400 – на закупку и модернизацию военной техники. Это составляет 22,5% всех расходов госбюджета, или 41% расходов на оборону. Средства международных партнеров на нужды армии тратить нельзя. Поэтому речь идет только о внутренних ресурсах».

«Чтобы найти деньги на мобилизацию, обсуждаются различные варианты – от возвращения прогрессивной ставки НДФЛ и налога на роскошь до дополнительного изъятия ресурсов из местных бюджетов», – отметила глава бюджетного комитета Верховной Рады.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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