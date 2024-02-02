В Австралии назвали причины слухов об отставке Залужного

Генерал-майор Вооруженных Сил Австралии Мик Райан заявил, что предполагаемая отставка главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного нужна Зеленскому, чтобы «назначить» виновного в провале контрнаступления летом 2023 года, – сообщает в пятницу, 2 февраля, телеканал CNN.

В интервью американскому телеканалу австралийский генерал сказал: «Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного явно связано с желанием Владимира Зеленского возложить на кого-то ответственность за провалы, которые Украина потерпела в 2023 году. Кроме того, офис Зеленского, по-видимому, хочет таким образом добиться от военного руководства каких-то иных рекомендаций по поводу стратегии».

«Такой шаг Киева явно не понравится всем, кто хорошего мнения о Залужном. А таких людей на Украине немало. Кроме того, Залужный – профессионал, а потому сделает все, чтобы передача обязанностей преемнику прошла без каких-либо проблем», – добавил генерал-майор Райан.

Канберра, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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