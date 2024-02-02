Зеленский на Ставке заслушал доклад Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 2 февраля, заявил, что заслушал доклад главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации под Авдеевкой, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях. глава киевского режима говорит: «Провел заседание Ставки. Первое – украинское производство дронов. План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его исполнение. Доклады – вице-премьер-министр Федоров и министр обороны Умеров. В целом на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство. … Ситуация на фронте по всем ключевым направлениям. Авдеевка – особенно сложно. Докладывали главком Залужный и командующие по направлениям: Москалев, Сырский. Спасибо всем украинским воинам, которые держат позиции. Работаем с партнерами, чтобы придать украинским воинам больше силы».

«Вопрос – снаряды. Производство и импорт. Увеличиваем контракты. И ускоряем производителей. Доклад – министр обороны. Спасибо всем, кто работает 24/7 на производствах. …Еще вопрос – наращивание фортификационных сооружений. Доклад Премьер-министра Шмыгаля о финансировании. Доклад министра обороны о сроках выполнения задач. Быстро реализуем. Спасибо всем, кто привлечен», – добавил Зеленский.

Как пишут украинские СМИ, «несмотря на то, что ряд Telegram-каналов, а также нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщали, что на сегодняшнем заседании Ставки якобы будет принято решение об освобождении Залужного от должности главнокомандующего ВСУ, отставка Залужного на Ставке главнокомандующего Украины не обсуждалась».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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