российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 3 февраля 2024, 00:07 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский объявил о прибытии на Украину еще двух западных систем ПВО

Скрин видео администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 2 февраля, заявил, что на территорию страны прибыли еще две системы противовоздушной обороны, – сообщают Украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Главная новость на сегодня – это новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично, но они сбивают все системы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика,