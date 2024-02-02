Зеленский объявил о прибытии на Украину еще двух западных систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 2 февраля, заявил, что на территорию страны прибыли еще две системы противовоздушной обороны, – сообщают Украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Главная новость на сегодня – это новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично, но они сбивают все системы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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