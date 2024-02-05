В Верховной раде заявили о намерении мобилизовать заключенных

Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Егор Чернев заявил, что одним из инструментов пополнения рядов ВСУ может стать мобилизация заключенных на Украине, – сообщает в понедельник, 5 февраля, «РБК-Украина».

В интервью агентству Чернев сказал: «Моя личная позиция, что мобилизация заключенных – это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация. Во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы. У меня лично есть запросы от командиров, которые говорят: «Дайте мне такой ресурс, я знаю, что с ним делать». С другой стороны, есть обращения от осужденных, отбывающих наказание, которые также говорят о том, что они готовы служить. Думаю, здесь можно найти решение, которое будет всех устраивать».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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