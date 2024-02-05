В Верховной раде заявили, что Залужный согласился стать послом в Лондоне

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил, что главком ВСУ Валерий Залужный согласился оставить свою должность и стать послом в Великобритании, – сообщают украинские СМИ.

В эфире программы «Карасев LIVE» политик заявил: «Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, – это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине».

«Если поедет послом, то сто процентов все, Залужного как политика больше нет. Если не поедет, останется на Украине и начнет делать какую-то свою карьеру политическую, конечно, шансы есть у него, причем они немаленькие. Отставку главкома можно ожидать примерно 8 февраля, плюс-минус пару дней», – добавил украинский нардеп.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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