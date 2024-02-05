В Верховной раде предложили уклонистам переплыть Тису и принять другое гражданство

Депутат Верховной рады от партии Зеленского «Слуги народа» Игорь Кривошеев заявил, что украинцы, не желающие воевать, должны «переплыть Тису» и принять гражданство другой страны, – сообщает в понедельник, 5 февраля, «Украинская правда».

В интервью изданию украинский нардеп сказал: «Если вы на Украине не готовы присоединиться к этой войне тем или иным другим способом, то нужно искать себе другую страну. Если вы не готовы взять на себя эту ответственность, то есть возможность переплыть Тису (река на границе Украины, Румынии, Венгрии и Словакии, – прим.ред.) и искать себе другое гражданство».

Украинское издание Страна.ua напомнило, что украинские депутаты от мобилизации освобождены согласно законодательству.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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