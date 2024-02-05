Зеленский заявил о необходимости в «свежей энергии» во всех сферах

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в понедельник, 5 февраля, заявил, о необходимости в «свежей энергии и достаточном лидерстве во всех сферах», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Сегодня утром мы обсудили с премьер-министром Денисом Шмыгалем усиление политики героев-политики ветеранов. Шаги, которые решат имеющиеся проблемы в этой сфере и придадут уверенности нашим людям. Шаги перезагрузки. И не только в этом направлении. При всем уважении к госпоже министра, это вопрос исключительно менеджмента».

«Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство во всех сферах. Мы должны одержать победу в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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