Украинский генерал рекомендовал Зеленскому «начать с себя» при заявлениях об отставке Залужного

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, планирующему отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, в первую очередь нужно задуматься о собственной профнепригодности, – сообщает в понедельник, 5 февраля, украинский канал «Прямой».

В интервью YouTube-каналу Кривонос сказал: «Честно скажу, я не вижу необходимости замены Залужного. Что касается заявления президента, что он думает о замене руководства Украины, хочется надеяться, что он подумал про себя».

«Мне бы очень хотелось поверить, что он понял, что не справляется с определенной частью своих обязанностей. На Украине сложно найти людей, с таким опытом, как у Залужного, поэтому обновление кадров в ВСУ не представляется возможным», – подчеркнул украинский генерал.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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