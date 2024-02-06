Кулеба заявил, что перестановки в руководстве Украины не повлияют на отношения с западными партнерами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с португальским коллегой Жоау Гомешом Кравинью в Киеве во вторник, 6 февраля, заявил, что Возможные кадровые перестановки в украинской власти не повлияют на отношения Киева с западными партнерами, потому что они «уважают полномочия президента», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава украинской дипломатии сказал: «Я не думаю, что любые изменения в правительстве смогут повлиять на наши отношения с нашими партнерами, потому что наши партнеры уважают полномочия президента по принятию тех решений, о которых я упомянул. Это суверенное конституционно гарантированное право президента Украины.

«Президент является верховным главнокомандующим ВСУ, курирует оборону и внешнюю политику Украины. Поэтому он имеет полное конституционное право принимать решения, которые считает необходимыми для обеспечения эффективности управления и достижения главной стратегической цели – победе над Россией», – добавил Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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