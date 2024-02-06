В украинском минфине на знают, сколько человек осталось в стране

Зам.главы Министерства финансов Украины Денис Улютин на брифинге во вторник, 6 февраля, заявил, что у его ведомства нет точной информации о численности населения страны, что делает невозможным «зачисление налога на доходы физических лиц», – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что зам.главы украинского минфина сказал следующее: «В контексте реформы администрирования местных налогов и сборов корректная информация о численности населения важна для реализации модели зачисления налога на доходы физических лиц. Разница в численности населения между данными Госстата и Государственной миграционной службы в целом по Украине составляет более пяти млн. человек».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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