ВС РФ нанесли ракетный удар по целям на Украине: часть Киева осталась без света

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, а также в Харькове, Николаеве, Черкасской, Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Утром 7 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские мониторинговые телеграм-каналы сообщают о массированном ракетном ударе ВС России по целям на Украине. «По Украине идет атака крылатых ракет», – пишет издание «Страна.ua».

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе, отметив, что в украинской столице работает система ПВО. По его словам, в результате ракетной атаки обломками повреждены две высоковольтные ЛЭП. Без электроснабжения осталась часть потребителей на Левобережье, уточнил градоначальник.

Позднее в украинских СМИ появилась информация о новой серии взрывов в Киеве.

О взрывах также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что было четыре прилета. Власти сообщили о повреждении нежилой инфраструктуры в Слободском районе города.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube