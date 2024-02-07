Кулеба объяснил Боррелю, что должен делать ЕС для увеличения поставок снарядов Киеву

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Киеве в среду, 7 февраля, объявил о трех шагах, которые должны быть сделаны Европейским союзом, чтобы увеличить объемы поставок на Украину, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевской дипломатии сказал: «Я хочу отметить три срочных шага, которые мы ожидаем от Европейского Союза для увеличения количества объемов поставок артиллерийских снарядов в Украину. Во-первых, призываем правительства стран ЕС подписывать долгосрочные контракты с оборонными компаниями, чтобы содействовать наращиванию производственных мощностей этими компаниями. Второй шаг – нужно устранить все регуляторные барьеры для взаимодействия оборонных компаний Европы между собой. И европейских и украинских компаний. Не должно быть никаких административных и правовых препятствий для взаимодействия между ними и наращивания производства».

«Еще одно действие: нужно наращивать импорт боеприпасов из третьих стран, с их складов. Если действовать комплексно на всех этих треках, то увеличение артиллерийских снарядов на фронте станет ощутимым», – подчеркнул Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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