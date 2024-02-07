Киевский режим будет сохранять сперму и яйцеклетки уничтоженных боевиков

Верховная Рада в среду, 7 февраля, большинством голосов приняла правки в проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда украинского народа», согласно которым принято решение сохранять сперму и женские репродуктивные материалы уничтоженных российской армией боевиков, – сообщают украинские СМИ.

Согласно публикациям украинских медиа, в карточке документа, размещенном на сайте парламента, указано, что 7 февраля 264 голосами «за» поправки в закон были приняты.

«С 2025 года репродуктивные клетки погибших будут храниться за счет государства три года с возможностью дальнейшего хранения за счет лица, указанного в распоряжении погибшего. Погибший или погибшая будет официально считаться отцом или матерью ребенка, что в прежнем законодательстве не было прописано», – говорится в новой редакции закона «О сохранении генофонда украинского народа».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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