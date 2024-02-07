Зеленский заявил о желании «как можно быстрее» конфисковать замороженные российские активы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 7 февраля, заявил, что в этом году у него стоит задача не только максимально усилить воздушный щит, но и конфисковать замороженные российские активы, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Наша задача в этом году – нанести России максимальные системные потери. Это касается замороженных российских активов государства-террориста и лиц, связанных с ним. Все должно быть конфисковано! Мы максимально энергично работаем с нашими партнерами, чтобы решения по российским активам было принято как можно быстрее. Нужно унифицированное и сильное решение. Такое решение, которое доказывает наше общее уважение к международному праву. Эту тему я сегодня обсуждал с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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