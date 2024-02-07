Украинским военкорам «разрешили» самим нести ответственность за свою жизнь и здоровье на линии фронта

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в среду, 7 февраля, заявил, что Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный утвердил изменения в приказ о правилах аккредитации журналистов, согласно которому теперь репортеры будут «сами нести ответственность за свою жизнь и здоровье», а военные будут их сопровождать не везде, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Юрчишин написал: «Главнокомандующий Вооруженные Силы Украины Валерий Залужный утвердил изменения в приказ о правилах аккредитации журналистов во время военного положения. Изменения предполагают, что в «желтой» зоне аккредитованным журналистам разрешается работа без сопровождения в общественных местах в пределах согласованного маршрута. В «красную» зону аккредитованные сотрудники медиа смогут получить доступ только в сопровождении должностных лиц, в виде исключения и по ходатайству Министерства обороны Украины, Генштаба или командующего группировкой войск. Работая в таких точках, журналист сам несет ответственность за свою жизнь и здоровье. В «красной зоне» он будет должен немедленно прекратить работу в случае возникновения ситуации, угрожающей его жизни и здоровью».

«Все материалы должны быть перед публикацией проверены и согласованы с военными. Военкоры хотят и могут освещать войну шире, но линейное военное командование не всегда видит в этом потребность», – добавил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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