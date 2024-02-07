Умеров попросил у Борреля больше снарядов, Боррель ответил: У меня волшебной палочки нет

Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в среду, 7 февраля, попросил ускорить и увеличить поставки боеприпасов, на что глава евродипломатии сказал, что у него «нет ни магии, ни волшебной палочки», – передают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Умеров сказал Боррелю: «Необходимо существенно ускорить и увеличить поставки боеприпасов нашим воинам для отражения российской агрессии».

Со своей стороны глава евродипломатии в эфире украинского телеканала «Рада» в тот же день, отвечая на вопрос об увеличении поставок снарядов сказал: «Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. …Наши вооруженные силы опустошили свои запасы, чтобы отдать вам боеприпасы, которые были у них на складах. Наши вооруженные силы и так задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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