На Украине отказался воевать целый полк спецназа

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич в четверг, 8 февраля, заявил, что из-за отказа идти на фронт в Днепропетровске, временно подконтрольном Киеву, расформирован полк специального назначения, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в Telegram-канале Нацполиции Украины, Фацевич говорит: «О ситуации в Днепре (Днепропетровске,– прим.ред.). Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. То есть такого полка больше не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач. Все сотрудники полка будут переведены в штурмовую бригаду «Ярость», а отказавшиеся будут уволены с вручением повесток».

Днепропетровск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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