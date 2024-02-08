Зеленский и Залужный отчитались о своей встрече

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 февраля, заявил, что провел встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, во время которой предложил ему «остаться в команде», а украинский главком со своей стороны выразил благодарность «Генеральному штабу, Министерству обороны и президенту Украины», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Встретились с генералом Валерием Залужным. Обсудили, какое обновление нужно Вооруженным Силам Украины. Обсудили также, что должно быть в едином действии Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления – вот же сейчас. Предложил Валерию Федоровичу остаться в команде».

В свою очередь, Залужный также отчитался о встрече с Зеленским. У себя в Telegram-канале украинский главком написал следующее: «Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом. Команды Генерального штаба, Министерства обороны, Президенту Украины».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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